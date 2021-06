Com investigação da PF, contrato da Saúde com a Precisa sobe no telhado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o ministro da Justiça, Anderson Torres, ter pedido a abertura de investigação da Polícia Federal sobre o contrato bilionário de vacinas Covaxin, intermediado pela Precisa com o Ministério da Saúde, o próximo passo do governo de Jair Bolsonaro, orientado por relatórios de órgãos de controle, será a suspensão do negócio.

Interlocutores do Ministério da Saúde revelaram ao Radar há pouco que a medida está sendo estudada na pasta e que a suspensão poderia ser temporária, até que as investigações sejam realizadas.

A operação envolvendo a Precisa e a Saúde, em torno de vacinas indianas, já é investigada pelo MPF, que aponta indícios de irregularidade na condução da compra, a partir de pressões sobre o servidor Luis Ricardo Miranda, irmão do deputado Luis Miranda. A dupla já prestou depoimento na CPI da Pandemia e lançou luz sobre personagens que teriam operado o possível esquema de corrupção.

ATUALIZAÇÃO: há pouco, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a informação antecipada pelo Radar. O contrato com a Precisa será cai ainda hoje.