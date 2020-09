Com Fernandas Montenegro e Torres, estreia de ‘Amor e Sorte’ bate recorde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A série “Amor e Sorte”, feita durante a pandemia, estreou nesta terça-feira com um aumento de 15% de audiência no Rio de Janeiro em relação à média da faixa nas quatro terças-feiras imediatamente anteriores, com 23 pontos de audiência e 39% de participação.

Em São Paulo também foi registrado um aumento. Foram 22 pontos de audiência e 37% de participação, o equivalente a 5% a mais de audiência da média da faixa nas quatro terças-feiras anteriores.

O primeiro dos quatro capítulos da atração, estrelado pela dupla de Fernandas — Montenegro e Torres –, também garantiu à Globo audiência que a soma de todas as principais TVs abertas concorrentes.