Com faturamento milionário, fintech de Curitiba abre 300 vagas de emprego

Especializada no atendimento de contabilidade de empresas, a fintech curitibana ROIT BANK acaba de abrir processo seletivo para preencher mais de 300 vagas de emprego de ensino técnico e superior (completo ou cursando) nas áreas de Engenharia de Software, Contabilidade, Comercial, Customer Success e Recursos Humanos.

Como o home office elimina barreiras, as vagas são para todas as regiões do Brasil. Com sede em Curitiba e clientes em todo o Brasil, a fintech projeta um faturamento de 45 milhões até o fim deste ano.