Com drama no AM, Maia defende volta aos trabalhos no Congresso

Rodrigo Maia usou as redes sociais há pouco para bater pesado na desarticulação do governo de Jair Bolsonaro nesse episódio do apagão de oxigênio no Amazonas.

O presidente da Câmara citou a crise em Manaus, o atraso da vacina e agenda negacionista do bolsonarismo para defender que a Câmara retome os trabalhos imediatamente na próxima semana.

“A falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são resultado da agenda negacionista que muitas lideranças promovem. Está na hora de todas as forças se unirem para salvar vidas. É fundamental – como defendi em dezembro com outros parlamentares – que o Congresso retome suas atividades na semana que vem”, disse Maia.

Está na hora de todas as forças se unirem para salvar vidas. É fundamental – como defendi em dezembro com outros parlamentares – que o Congresso retome suas atividades na semana que vem. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 14, 2021