Com doses paradas, DF de Ibaneis Rocha tem pontos de vacinação vazios

Sem problemas de logística nem falta de recursos, o Distrito Federal poderia ter o melhor e mais avançado plano de vacinação do país, mas auxiliares do próprio governador Ibaneis Rocha admitem dificuldades do governo em colocar a fila para andar.

Pior. Não é por falta de vacinas. Os estoques do DF para primeira dose nesta semana mostram uma disponibilidade de 11.500 doses da Pfizer, 8.950 doses de CoronaVac e 30.000 doses da Astrazeneca. Para segunda dose são quase 20.000 da CoronaVac e 108.000 da Astrazeneca.

Mesmo com esse tesouro estocado, os postos de vacinação estavam praticamente vazios nesta terça, como registra o Detran do DF, responsável por organizar o trânsito nos locais.

Até o momento, o DF vacinou 13% da população com as duas doses. Com o menor território e ampla estrutura, o DF é só a 12ª unidade da federação em ritmo de vacinação.

https://twitter.com/detrandfoficial/status/1397180370848731138?s=20