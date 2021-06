Com CPI na cola, governador do Amazonas deve virar réu no STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a CPI da Pandemia avançando contra governadores — e o STF envolvido na análise de um pedido para rejeitar convocações dos mandatários no Senado –, o STJ vai julgar na manhã desta quarta a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima.

O clima entre ministros da Corte ouvidos pelo Radar é bem pesado para o governador. A sessão do tribunal deve reverberar na comissão do Senado, já que os magistrados vão analisar abertamente as evidências reunidas pela PGR e pela Polícia Federal contra o mandatário.

A corrupção em gestões estaduais durante a pandemia é um trunfo do Planalto na guerra de narrativas contra a CPI da Pandemia. Jair Bolsonaro tenta desviar o foco das falhas na Saúde usando os governadores como alvo. Como se alguém pudesse sair bem nessa discussão.