Com Covid, aliado de Baleia é 1ª vítima da exigência do voto presencial

A decisão da Mesa Diretora da Câmara em vetar votação remota para presidente da Câmara fez sua primeira vítima.

Trata-se do deputado Heitor Schuch (PSB-RS), que descobriu ontem que está com a Covid-19.

Eleitor de Baleia Rossi na disputa, Schuch está indignado com a impossibilidade de votar de forma remota. Ele não irá a Brasília por conta do resguardo por conta da infecção do coronavírus.

“A gente votou o ano inteiro à distância. De medida provisória a projeto de lei. De forma remota. E agora não pode?! Parece que quer se criar uma reserva de mercado. Querem diminuir o tamanho do colégio eleitoral. E eu não vou. Não seria irresponsável de me expor em público e depois ser acusado de disseminar o vírus”, disse Schuch ao Radar.

A decisão de obrigar o voto presencial foi da turma de Arthur Lira na reunião da Mesa. Rodrigo Maia votou contra.