Com carta de Temer, Bolsonaro desagradou aliados importantes no centrão

Depois de assinar a tal carta escrita por Michel Temer, Jair Bolsonaro foi cobrado por Arthur Lira e por Ciro Nogueira.

Para os aliados do centrão, o presidente deveria ter ouvido antes “quem carrega o piano” do governo no Congresso.

O protagonismo obtido por Temer após o movimento foi visto como resultado da falta de cálculo político de Bolsonaro no episódio.