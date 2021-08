Com caixa gordo e de olho em 2022, Cláudio Castro afaga Baixada Fluminense

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do Rio, Cláudio Castro, já capitaliza politicamente os recursos advindos da concessão dos serviços da Cedae, a companhia de água e esgoto do Estado.

Castro joga conforme manda o manual para se cacifar politicamente à reeleição no ano que vem.

Na semana que passou, ele cortejou Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias, maior cidade da Baixada e o terceiro maior colégio eleitoral do Rio.

Castro inaugurou um campo de futebol na presença de ex-jogadores, asfaltou vias e deu um cheque gordo de 38 milhões de reais para obras no hospital local.

A Baixada é tida como fiel da balança da eleição majoritária no Rio no ano que vem.

Aliados do governador vão insistir que os recursos repassados na semana passada para Caxias não eram provenientes propriamente da concessão da Cedae, já que os valores da venda só caíram na conta do governo no final da semana.

O fato é que se não houvesse essa injeção bilionária no caixa do governo, a generosidade de Castro seria mais modesta.