Com Black Friday, empresa prevê disparo de 330 milhões de SMSs em novembro

Mesmo com o avanço da tecnologia dos smartphones e a proliferação de aplicativos de mensagens instantâneas pela internet, o SMS ainda é tido pelas empresas como um bom canal de comunicação com seus clientes.

A Yup Chat é especializada em soluções para esse tipo de comunicação. Com a Black Friday chegando, a demanda pelo serviço cresce. A previsão é disparar somente em novembro 330 milhões de torpedos, alta de 37,5% em relação às 240 milhões de mensagens enviadas na edição passada da data de promoções no varejo.

Este aumento reflete também a melhora do cenário de consumo em relação a igual período do ano passado, quando os brasileiros ainda se encontravam em momento delicado da pandemia de Covid-19. A empresa sente no bolso o movimento provocado pela Black Friday. Seu faturamento, que costuma ser de 6 milhões de reais ao mês, deve chegar a 12 milhões neste novembro.