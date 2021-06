Com avanço da vacinação, governador diz que SC terá eventos testes

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, acaba de anunciar que com o avanço da vacinação, o Estado fará eventos teste com público no segundo semestre deste ano.

Segundo o governador, todas as pessoas com mais de 18 anos no Estado deverão estar vacinadas em outubro. Isso abriria espaço para a volta, ainda que de forma gradual, de eventos como shows, feiras e congressos com público presencial.

O objetivo é avaliar como o vírus irá se comportar quando houver a retomada da circulação de pessoas.

Moisés também anunciou que investirá na vacinação em massa de alguns municípios fora do cronograma oficial do Estado. A ideia é aplicar a primeira a segunda dose em cidades que tenham altas taxas de transmissão, letalidade e vulnerabilidade social.