Com apagão de vacina nos estados, Pazuello torra dinheiro em… cloroquina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Saúde fez um chamamento público convocando empresas interessadas em fornecer, via contratação direta, vários insumos estratégicos para o governo.

Com a vacina acabando em todos os estados, acredite, a lista de prioridades de Eduardo Pazuello prevê o gasto de recursos públicos com mais hidroxicloroquina, que não tem eficácia demonstrada no combate ao coronavírus, mas que virou símbolo da cruzada de Jair Bolsonaro contra a ciência.

A lista de compras de Pazuello também a compra de “loção para limpeza de pele” e “creme hidratante”. As empresas interessadas em vender esses produtos para o Ministério da Saúde devem apresentar as propostas até o próximo dia 26. O ministério diz no aviso de chamamento que a compra é feita “por força de determinação judicial”.