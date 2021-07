Com rejeição em alta, Bolsonaro tem 26% dos votos, contra 38% de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quinta mostra que Bolsonaro tem 26% das intenções de voto para a presidência da República em 2022, contra 38% de Lula.

A rodada de julho aponta que o ex-presidente mantém a trajetória de crescimento. A distância entre Bolsonaro e o petista, que era de quatro pontos percentuais em junho, agora está em 12 pontos percentuais.

Em simulações de segundo turno, Lula ampliou a vantagem sobre Bolsonaro e atingiu 49%, contra 35% do atual presidente.

Entre outros nomes, aparecem Ciro Gomes (10%), Sérgio Moro (9%), Mandetta (3%), João Doria (2%) e Guilherme Boulos (2%).

Em um cenário alternativo, em que Doria é substituído por Eduardo Leite, do mesmo partido, o governador do Rio Grande do Sul vai a 4%.

Nesse mesmo cenário, Moro é substituído por Datena, que pontua 4%. A liderança permanece com o ex-presidente Lula, com 35% – 8 pontos à frente de Bolsonaro, que tem 27%.

A pesquisa da XP mostrou, ainda, que a rejeição ao governo Bolsonaro é crescente.

Desde outubro, quando atingiu seu menor patamar recente, o grupo dos que consideram o governo ruim ou péssimo passou de 31% para os 52% — o maior número desde o início do governo.

No mesmo período, os que avaliam o governo como bom ou ótimo saíram de 39% para 25%.

Foram realizadas 1.000 entrevistas, de abrangência nacional, nos dias 5, 6 e 7 de julho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.