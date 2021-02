Com a repercussão negativa, Ceará suspende publicação de livro sobre Covid

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante da repercussão negativa, o governo do Ceará suspendeu a produção e publicação de 2 mil exemplares do livro sobre como a crise sanitária atingiu o estado, que ficaria pronto em 6 meses.

O custo chamou a atenção: 547 mil reais. Muito dinheiro para um momento delicado como esse.

Em nota, o governo cearense informou que houve uma decisão do escritor Lira Neto – contratado para comandar o projeto de pesquisa e fechar o texto – após “o mesmo ser injustamente atacado com informações inverídicas nas redes sociais e em alguns veículos de imprensa”.

Então, a decisão da não continuidade do projeto.

“O governo do Estado informa que o contrato do projeto, que foi feito com absoluta transparência e licitude, está sendo rescindido, e o mesmo não terá continuidade”.

O livro se chamaria “Pandemia: a luta contra a Covid no Ceará”, e seria utilizado como um “documento histórico para estudo da pandemia”.