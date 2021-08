Com 70% das obras prontas, Museu do Ipiranga prepara reabertura em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta terça a conclusão de 70% das obras do Museu do Ipiranga, iniciadas em outubro de 2019.

A cerimônia simbólica deu início à contagem regressiva para a reinauguração da instituição, que deve ocorrer em setembro de 2022, em comemoração aos duzentos anos da Independência do Brasil.

A proposta do governo é um mês de festividades e atividades. Na parte externa, a partir de 7 de agosto do ano que vem e, na parte interna, a partir de 7 de setembro, afirmou Doria.

O investimento total nas obras é de 210 milhões de reais, dos quais 170 milhões de reais foram captados junto à iniciativa privada — com e sem Lei Rouanet, diz o governo.

Já o valor investido pela administração estadual é de 19 milhões de reais, por meio de convênio entre a Secretaria de Cultura e a Fundação de Apoio à USP, responsável pela gestão do projeto, além de um aporte de 11 milhões de reais da própria USP.

A partir deste mês, as obras entram na etapa de restauro e recuperação do Jardim Francês, que foi integrado ao planejamento de reparação do museu.

O projeto prevê a restauração de toda a área construída e botânica do Jardim Francês, além da construção de um restaurante com 270 m², espaço para food bikes, modernização da iluminação, requalificação das vias de acesso e o resgate de duas fontes do projeto original, demolidas em 1972.