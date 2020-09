Colegas de Guedes miram em dois auxiliares dele na Economia

Colegas de Paulo Guedes no ministério de Jair Bolsonaro costuma citar dois nomes ao falar de insatisfações com o trabalho do ministério da Economia.

Para não culpar Guedes, claro, jogam a responsabilidade por assuntos travados na conta dos auxiliares Marcelo Guaranys (secretário-executivo) e Waldery Rodrigues (Fazenda).

“A gente combina as coisas com o ‘PG’, mas depois chega no Guaranys e no Waldery e trava. Eles não cumprem nada do que a gente acerta com o Guedes”, diz um ministro.