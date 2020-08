Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marcelo Bretas, responsável pelas sentenças da Lava-Jato fluminense, foi visto esta quarta-feira em um famoso reduto de advogados e juristas no Rio de Janeiro cujo dono, que ironia, ele próprio pediu a prisão em 2018. Não é simples a vida do juiz que quer apenas fumar um charuto com os amigos.