Codinome de Marcelo Crivella no ‘QG da Propina’ é ‘Zero Um’

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio que autorizou a prisão do Prefeito Marcelo Crivella nesta terça-feira confirma o codinome do bispo no esquema do QG da Propina: “Zero Um”.

A desembargadora Rosa Maria Guita cita trechos da investigação do Ministério Público do Rio sobre um suposto benefício direto no esquema de corrupção comandado pelo empresário Rafael Alves.

“E ainda a conferir verossimilhança às declarações do colaborador Sérgio Mizrahy, o Ministério Público juntou cópias de mensagens trocadas via WhatsApp entre integrantes do grupo criminoso, em que cobravam o recebimento de determinada quantia em espécie a pedido do “Zero Um”, codinome atribuído ao Prefeito Marcelo Crivella”, diz o despacho.

O codinome já havia sido apontado pelo MP do Rio no início das investigações.