Coca-Cola abrirá 1.500 vagas temporárias em sete estados

A Coca-Cola Femsa reforçará suas equipes para o verão, quando as temperaturas sobem e o consumo de bebidas geladas cresce no país.

No próximo dia 2, a companhia abrirá processo seletivo em seu site para preencher 1.516 vagas temporárias nas áreas comercial, de produção e distribuição em cidades de sete estados: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As oportunidades são para trabalhadores de nível médio completo de ambos os sexos, para cargos de operadores de empilhadeira, motorista, arrumador de palete, operador de ecocargo, ajudante operacional, promotor, técnico de manutenção e técnico de manufatura.

Os contratos vão até dezembro, podendo, em alguns casos, serem estendidos até março do ano que vem.

As inscrições podem ser feitas por meio do site Vagas.com no link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa.

A empresa vai aceitar candidatos das seguintes cidades: Antônio Carlos, Blumenau, Chapecó e Tubarão, em Santa Catarina; Curitiba, no Paraná; Angra dos Reis, no Rio de Janeiro; Ipatinga e Divinópolis, em Minas Gerais; Santo Ângelo, Pelotas e Farroupilha, no Rio de Grande do Sul; Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Itaporã, no Mato Grosso do Sul; São José do Rio Preto, Jales, Araçatuba, Caraguatatuba, Barretos, Campos do Jordão, Lençóis Paulistas, Borborema, Marília, Bauru, Regente Feijó, Jundiaí, Mogi e Sumaré, em São Paulo.