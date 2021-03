Cobrança por ação do Itamaraty foi ponto forte da reunião no Alvorada

Uma das falas mais contundentes da reunião de poderes que acabou há pouco no Palácio da Alvorada foi do chefe da Câmara, Arthur Lira.

Demonstrando a urgência do momento e a preocupação do país com o atraso na compra de insumos e de vacinas, Lira citou duas vezes nominalmente o chanceler Ernesto Araújo, ao cobrar ação rápida do Ministério das Relações Exteriores.

“O Itamaraty precisa funcionar”, disse Lira, segundo um dos presentes na reunião.

Outro que bateu em Araújo foi o governador de Alagoas, Renan Filho.

O chefe do Itamaraty sentiu o cheiro de queimado e, com quinze minutos de reunião, saiu para fazer qualquer coisa e não mais voltou.