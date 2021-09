CNMP marca julgamento que poderá demitir onze procuradores da Lava Jato

O Conselho Nacional do Ministério Público colocou na pauta de julgamentos da próxima segunda-feira o início o início da discussão em plenário de um processo administrativo disciplinar contra 11 procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro que poderá terminar com a demissão dos servidores em caso de condenação. A perda do cargo, inclusive, foi a sugestão do relator do caso no conselho.

Conforme o Radar mostrou no fim de junho, o corregedor geral do MP, Rinaldo Reis Lima, determinou abertura de investigação contra os procuradores que atuaram no processo sobre as suspeitas de envolvimento dos ex-senadores Romero Jucá e Edison Lobão em suposto esquema de propinas nas obras da usina nuclear de Angra 3.

A defesa dos citados protocolou representação no CNMP alegando que o caso estava em segredo de justiça e que teve seus detalhes tornados públicos de maneira ilegal pelo procuradores por meio do portal oficial do MPF no Rio.

Os procuradores da Lava Jato do Rio implicados no caso são Eduardo El Hage, Fabiana Schneider, Marisa Ferrari, José Vagos, Gabriela Câmara, Sérgio Pinel, Rodrigo Silva, Stanley Silva, Felipe Leite, Renata Baptista e Tiago Martins.