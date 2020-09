CNMP deve tirar ação de Lula contra Deltan da pauta desta terça

Com a decisão de Celso de Mello de travar o julgamento de duas ações contra Deltan Dallagnol no CNMP, é grande a chance de que os integrantes do colegiado retirem de vez o nome do procurador da Lava-Jato da pauta desta terça.

Sem as ações bloqueadas por Mello, restou o procedimento movido por Lula contra Deltan e outros integrantes da Lava-Jato por causa do famoso PowerPoint.

A leitura nesta noite, segundo um integrante do conselho, é de que tudo deve ser retirado. “Nem vamos chamar esse caso. Já que o decano não quer que julguemos, não julgaremos”, disse ao Radar um conselheiro do CNMP.