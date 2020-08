CNJ afasta desembargador que humilhou guarda em Santos

O Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir um processo administrativo disciplinar contra o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. Ele foi flagrado em vídeo humilhando um guarda civil municipal depois de o agente ter pedido a ele que colocasse máscara de proteção em uma praia de Santos. Pela decisão, o desembargador também ficará afastado temporariamente de suas funções.

“Você sabe com quem está falando? Meu deus isso já acabou. Não estamos mais na época da escravidão”, disse nesta terça-feira o corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, durante a análise do processo. Martins foi o relator do processo, e fez duras críticas ao comportamento do desembargador ao longo de seu voto.

Segundo o corregedor, o desembargador deveria ser afastado do cargo pelo “abuso como tratou o agente de segurança e pela forma de violação dos direitos e da dignidade humana”. Mesmo afastado do cargo temporariamente, o magistrado continuará recebendo o seu salário regularmente. A decisão do CNJ foi unânime.