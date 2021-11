CNI lidera missão com 300 empresários brasileiros aos Emirados Árabes

A CNI irá liderar na semana que vem um grupo de cerca de 300 empresários brasileiros que viajará a Dubai, nos Emirados Árabes, na maior missão comercial do Brasil ao país árabe já registrada. A viagem ocorrerá entre os dias 13 e 19 deste mês e coincidirá com a visita do presidente Jair Bolsonaro para participar da feira Expo Dubai. O objetivo dos empresários é prospectar investimentos e conhecer as oportunidades do país em setores como o de infraestrutura, por exemplo.

“Os Emirados Árabes representam uma enorme oportunidade para empresas brasileiras como hub logístico para operações no Oriente Médio, na África e no sul da Ásia”, diz o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

Segundo a confederação, um terço da comitiva é formada por representantes de setores como logística e transporte, siderurgia, metalurgia e construção civil. Ainda haverá integrantes de segmentos como alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, têxteis, confecções e calçados, borrachas e plástico, automotivo, mineração, celulose, papel e produtos de papel, energia, farmacêutica, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, móveis e madeira e tecnologia da informação e comunicação.