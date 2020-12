Clipe de Nando Reis a profissionais de saúde dispara nas redes

Em dez dias, o clipe da música Laços gravado por Nando Reis e Ana Vilela a pedido da Rede D’Or para homenagear os profissionais de saúde em 2020 já passou das 2 milhões de visualizações nas redes.

A campanha, que vai até 15 de janeiro, tem mobilizado médicos de outros hospitais públicos e privados, que agradecem a homenagem e pedem que os brasileiros fiquem em casa nas festas de final de ano.

Com versos como “se importa com alguém que nem conheceria” e “máximo respeito a você que faz”, a canção atualmente figura entre as mais tocadas nas rádios e plataformas digitais do Rio de Janeiro e de São Paulo.