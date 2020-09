Clássico de Eça de Queiroz é lançado em audiolivro grátis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De olho em novas formas de democratizar o acesso à literatura no país e gerar impacto positivo na sociedade, a Tocalivros, plataforma de audiolivros na internet, lançou há um ano o projeto social Clube Digital de Leitura.

O projeto, que tem como embaixador o humorista Fabio Porchat, lança mensalmente um novo livro para download gratuito. Em setembro, o livro é A Cidade e as Serras, do português Eça de Queiroz. O audiolivro está disponível pelo aplicativo da Tocalivros, em iOS e Android na Apple Store e no Google Play ou pelo site http://www.tocalivros.com.

O projeto conta ainda com encontros literários em locais pouco prováveis, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, parceiro desde o início deste ano.

“Eu estava nas estatísticas como uma das pessoas que considerava que não tinha tempo pra ler. Mas, no fundo, era preguiça mesmo. Hoje compreendo o quanto a leitura transformou meu entendimento nos processos de autoconhecimento e ampliou as oportunidades profissionais”, releva o idealizador do projeto, Marcelo Azevedo.