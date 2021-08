Ciro vai ao Rio conversar com sindicatos, cristãos e mulheres negras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Gomes (PDT) estará no Rio em setembro para um dia de articulações políticas para a sua candidatura à presidência no ano que vem.

A última vez em que esteve na cidade, em julho, o pedetista visitou a favela da Mangueira para uma conversa com o historiador e babalaô Ivanir dos Santos.

O presidenciável e o sacerdote do candomblé discutiram, na ocasião, temas como o combate ao racismo estrutural e a intolerância religiosa.

Na próxima visita do pedetista à capital fluminense, cuja data em setembro ainda está para ser definida, Ciro sentará com lideranças sindicais, movimentos cristãos de dentro do PDT e coletivos de mulheres negras.

A ideia é buscar sugestões para seu programa de governo e também ganhar terreno em setores onde o petismo é forte no Rio.