Ciro perde um de seus jovens cabos eleitorais mais fervorosos

Um dos entusiastas mais fervorosos da juventude socialista à candidatura de Ciro Gomes deixou o PDT.

Gabriel Cassiano está de partida para o PSB, para onde também foi Tabata Amaral. Os dois são da mesma escola política do Renova.

Cassiano diz que está mudando de legenda porque vê no PSB o único partido capaz de construir uma aliança no campo progressista em 2022 e que o Ciro deveria começar a também pensar desta forma. Ciro, como se sabe, está com sua candidatura suspensa depois que 15 deputados federais do partido votaram a favor da PEC dos Precatórios.

Cassiano, que já tentou ser vereador e deputado, sem sucesso, diz que vai se dedicar à candidatura de Márcio França, em São Paulo.