Ciro, Huck, FHC e Bento Albuquerque falam em conferência de Harvard e MIT

Com debates sobre democracia, três Poderes, justiça e o futuro do Brasil, a Brazil Conference at Harvard & MIT 2021 reúne a partir deste domingo diversas personalidades brasileiras, entre elas os presidenciáveis Ciro Gomes e Luciano Huck. Também estão entre os participantes confirmados o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, Bento Albuquerque.

Esta é a sétima edição da conferência, que será transmitida gratuitamente pelos canais do evento e no Clubhouse. Nos últimos anos, passaram pelo evento nomes como Barack Obama, João Doria, Dilma Rousseff e Sergio Moro. Realizada em parceria com a brasileira Fábrica de Startups, a Brazil Conference 2021 termina no dia 17.