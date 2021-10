Ciro Gomes diz que ‘é normal’ ter que dividir palanque do PDT com Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

21 out 2021, 16h37

Ciro Gomes deu uma entrevista a Felipe Pinheiro, num programa local no Ceará, em que fala das dificuldades de manter aliados unidos em torno de sua candidatura até mesmo dentro do PDT. Especificamente sobre esse tema, ele trata como “normal” que palanques pedetistas sejam divididos por ele com Lula, um dos grandes alvos de Gomes nessa pré-campanha.

Ciro fala do assunto ao citar o caso do Maranhão, onde o senador pedetista Weverton Rocha, que lidera pesquisas ao governo estadual, se aproximou de Lula e já sinalizou que abrirá o palanque para que tanto o petista quanto o pedetista façam campanha no estado.

“Não é contraditório. É normal, numa federação, você ter uma aliança nacional, mas, em alguns lugares, como no Maranhão, o candidato a governador é do PDT, mas o palanque é duplo, com o PT também. Então, é normal que a gente compreenda que o Brasil é assim mesmo”, diz Ciro Gomes.