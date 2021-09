Ciro e Lula anunciam ‘pronunciamentos’ sobre 7 de setembro

Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente Lula (PT) anunciaram que farão pronunciamentos — cada um no seu quadrado — antes das manifestações pró-governo Bolsonaro previstas para todo o país neste Sete de Setembro.

Enquanto Ciro diz que seu manifesto será por meio das redes na manhã de terça, numa “mensagem de alerta e profundo compromisso com a democracia brasileira”, Lula já adiantou que fará, ainda na noite desta segunda, às 19h, um discurso “ao Brasil” sobre a “independência do país”.

O PT tem intensificado o chamamento da militância e da oposição para as ruas no “7SForaBolsonaro”. Parlamentares e figuras importantes do partido têm pressionado e lotado as redes com pedidos pela mobilização “em defesa da vida, da democracia, e da soberania”.