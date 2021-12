Ciro cita Getúlio Vargas e volta a bater em Guedes e Bolsonaro

Ciro Gomes participou recentemente de um evento do PDT para pré-candidatos a vagas no Congresso em 2022. Ao falar da crise econômica que provoca o fechamento de indústrias e a transformação do país em uma grande lavoura, o pedetista foi buscar no passado sua inspiração.

“Com Vargas, o Brasil desejou superar a desigualdade e prover o desenvolvimento. Com projeto, ele buscou o caminho para o progresso econômico com a industrialização”, disse Ciro.

O pedetista bateu na autonomia do Banco Central e na política econômica de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. “Vamos olhar quem estava lá no Planalto. Por baixo dos panos, o mesmo modelo”, alertou, ao condenar a autonomia do BC e o tripé macroeconômico.