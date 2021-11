Ciro, Alckmin e Márcio França gravam reality show nesta sexta em SP

Ciro Gomes desembarca em São Paulo nesta sexta-feira para participar como jurado e ao lado de Geraldo Alckmin da gravação do reality show apresentado e idealizado por Márcio França.

O programa que será lançado em breve no canal de França no YouTube tem a política como tema central. A cada episódio, dois políticos profissionais julgam o desempenho de aspirantes em debates sobre temas polêmicos e variados, como a redução da maioridade penal e legalização do aborto e das drogas. Ao fim do programa, os políticos decidem quem continua ou quem vai embora do reality.

Será a primeira agenda entre Ciro e Alckmin desde que surgiram os boatos de que o ex-governador de São Paulo poderia migrar para o PSB para compor a chapa com Lula na corrida pela presidência da República no ano que vem.

França seria o principal fiador dessa aproximação, que não foi confirmada até agora pelas partes. Ciro, como se sabe, tenta se firmar como concorrente forte da terceira via com o PDT.