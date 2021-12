Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro foi advertido pelos médicos. Precisa urgentemente regrar a alimentação. O presidente come muito e come mal. Além das besteiras, não mastiga os alimentos com a devida paciência, o que prejudica a digestão.