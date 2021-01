Cidades do interior do Amazonas fazem apelo por oxigênio medicinal

A situação das cidades do interior do Amazonas está indo pelo mesmo caminho de Manaus — que sofre com a falta de oxigênio em meio à pandemia do coronavírus, que atinge em cheio a capital amazonense.

Em um ofício a que o Radar teve acesso, o promotor de Justiça da cidade de Autazes apela para que o secretário estadual de Saúde mande seis cilindros de oxigênio para o município, também atingido por casos de covid-19.

“Em tempo que externo meus cumprimentos, com base na Notícia de Fato citada pelo prefeito de Autazes-AM,NA DATA DE HOJE, RECOMENDO que seja disponibilizada seis cilindros de oxigênio para envio IMEDIATO via aérea para Autazes-AM, salientando que o transporte se dará por conta da prefeitura , segundo citou o prefeito”, diz o documento.

O promotor afirma ainda que caso o secretário estadual não disponibilize o oxigênio medicinal imediatamente e “vierem ocorrer mortes devido a falta deste gás”, será instaurado procedimento criminal para “investigar homicídio praticado por Vossa Senhoria, em concurso material, pois é caso de condição de garante”.

Até o momento, segundo Radar apurou, o pedido ainda não teve resposta.