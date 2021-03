Cidades brasileiras formalizam consórcio público para vacinas contra covid

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) realiza nesta segunda-feira a instituição oficial do Conectar, o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras — iniciativa capitaneada pelos prefeitos das maiores cidades brasileiras para a compra de vacinas contra a covid-19.

A 1ª Assembleia Geral terá a participação do governador do Piauí, Wellington Dias, do ministro do STF Gilmar Mendes, do ex-presidente do STF Ayres Britto e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, Socorro Gross Galiano.