Cia Teatro Transforma estreia musical no Teatro Riachuelo, no Rio

A Cia Teatro Transforma, iniciativa de formação profissional em teatro musical, estreia na próxima semana o espetáculo ‘Permita que eu fale’, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro.

A apresentação é resultado da co-criação de 30 jovens e adultos bolsistas da região metropolitana do Rio. Foram dezoito meses de ensaios, sendo um ano de EAD e seis meses com aulas presenciais.

O espetáculo é dirigido por João Fonseca e conta com direção musical de Claudia Elizeu. As apresentações acontecem nos dias 15, 16, 21 e 22 de dezembro, com ingressos entre 5 e 20 reais.