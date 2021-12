“Chupa essa manga, Alcolumbre!”, diz Malafaia após aprovação de Mendonça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Bastaram alguns minutos após o Senado aprovar a indicação do ministro “terrivelmente evangélico” André Mendonça para o STF para começarem as reações ao presidente da CCJ da Casa, Davi Alcolumbre, que travou a sabatina do indicado de Jair Bolsonaro por quase quatro meses.

Há pouco, o pastor Silas Malafaia foi ao Twitter para bradar, em letras garrafais, que o senador “se ferrou” e que deve aguardar a resposta do povo cristão do Amapá nas eleições do ano que vem.

“CHUPA ESSA MANGA ALCOLUMBRE ! Blefou o tempo todo. Fez campanha acirrada. Pode mandar seus miquinhos amestrados , inescrupulosos , me atacarem . Não sou candidato a nada ! Kkk . Você ? Aguarde a resposta do povo cristão do Amapá nas próximas eleições. SE FERROU !”, escreveu Malafaia.

Também pastor evangélico, o deputado federal Marco Feliciano estava no Senado no momento do anúncio do resultado da vitória de Mendonça e disse ao Radar que estava “pulando de alegria”. Mas aproveitou para alfinetar Alcolumbre:

“Ninguém sofreu tanto para passar por uma sabatina como ele passou. A pressão era política. Davi Alcolumbre trabalhou até o último segundo para tirar votos de Mendonça. Mas ano que vem é ano de urnas!”, declarou.