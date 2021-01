China libera insumos para fabricação da CoronaVac no Brasil, diz Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro usou as redes sociais há pouco para divulgar a informação recebida por ele da Embaixada da China no Brasil, que confirmou a liberação de 5.400 litros de insumos para a produção da CoronaVac no Instituto Butantan, em São Paulo.

“A Embaixada da China nos informou, pela manhã, que a exportação dos 5.400 litros de insumos para a vacina Coronavac foi aprovada e já estão em área aeroportuária para pronto envio ao Brasil, chegando nos próximos dias”, disse Bolsonaro.

Na mesma mensagem, Bolsonaro informou que a importação de insumos da vacina da AstraZeneca também está em estágio avançado de preparação.

Também nas redes sociais, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a carga deve chegar ao país até o fim de semana.