China faz doação generosa para o Distrito Federal combater a Covid-19

Uma relação saudável com a China não está nos planos do presidente Jair Bolsonaro, diferente da ação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB.

Uma generosa doação chinesa para o DF combater a Covid-19 está em curso: 160.000 máscaras, 20.000 luvas, 6.000 aventais cirúrgicos e 4.000 roupas de proteção.

Mas há uma espécie de contrapartida nessa história: as autoridades chinesas querem uma cerimônia de entrega simbólica, ainda que virtual, desse material todo.