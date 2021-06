Chegada de Dino e Freixo aproxima PSB do PT, diz Humberto Costa

A filiação do deputado federal Marcelo Freixo e do governador do Maranhão Flávio Dino ao PSB sinalizam uma aproximação do partido ao PT, diz o senador Humberto Costa.

“De 2013 até 2018, o PSB veio numa escalada de aproximação a um conservadorismo político, incorporando muitos segmentos de direita. A chegada deles conduz o partido para seu rumo histórico, de esquerda, aproximando-o mais ainda de nós do PT”, diz o petista.

Sobre a construção de uma frente progressista em 2022, o senador ainda não fala de alianças, mas diz que a movimentação do PSB tem muita a acrescentar na disputa.

“O PSB tem uma maioria mais progressista, em grande parte devido a Pernambuco, Paraíba. Agora amplia pro Rio de Janeiro, Brasília, pro Maranhão”, declarou.