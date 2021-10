Chega ao fim a guerra do Botafogo com o Porta dos Fundos

Atualizado em 1 out 2021, 09h26 - Publicado em 2 out 2021, 14h18

Terminou a guerra no STJ do Botafogo contra o Porta dos Fundos. O clube, derrotado, pedia 5 milhões de reais em danos morais por causa de uma piada do humorístico envolvendo as dificuldades financeiras do alvinegro.

Com a confirmação do trânsito em julgado pelo tribunal, o Botafogo terá de pagar 180 000 reais em honorários ao advogado Alexandre Fidalgo, defensor do Porta.