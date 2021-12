Chefe do PDT, Lupi desafia Moro: ”Eu quero ver ele no debate’

Presidente nacional PDT, Carlos Lupi decidiu chamar Sergio Moro para o debate de ideias sobre o plano de governo para o Brasil.

Na avaliação do cacique pedetista, o ex-juiz da Lava-Jato não conseguirá se sustentar na hora de debater política com Ciro Gomes, o quadro do partido na disputa ao Planalto.

“Não vejo como ele se manter. Eu quero ver o Moro no debate. Nós estamos desafiando-o diariamente. Vamos ver o que ele pensa. Uma coisa é ficar com aquela capa preta, com caneta, investigando quem quer, combinando com o Ministério Público denúncia. Isso tudo é relativamente simples. […] Quais são os projetos dele para o Brasil?”, disse o pedetista numa entrevista a um site de esquerda.