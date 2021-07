Chefe de gabinete de Bolsonaro é fotografado sem máscara no hospital

A pandemia da Covid-19 continua a matar, em média, mais de 1.000 brasileiros por dia, mas Jair Bolsonaro e seu assessores seguem desafiando o coronavírus, até mesmo dentro do hospital em que o presidente está internado, em São Paulo.

A Secom divulgou na manhã desta sexta-feira uma foto em que o chefe do Gabinete Pessoal, Célio Faria Júnior, aparece sem máscara ao lado de Bolsonaro, que usava uma sonda nasogástrica e examinava um documento levado por seu auxiliar.

Enviada no canal da secretaria no Telegram, a mensagem que acompanha a imagem informa que Célio e equipe estão em São Paulo assessorando o presidente, “para que as ações do Governo Federal possam continuar avançando em ritmo normal neste momento”.

Bolsonaro foi transferido na tarde de quarta-feira para o Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or. A unidade anuncia que tem “hotelaria seis estrelas e é voltado ao público da classe A”.

Em tempo: o uso de máscara dentro das instalações luxuosas do hospital é obrigatório, “por questões de segurança”.