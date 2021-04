Chefe da Secom, Flávio Rocha comunica a ministros que deixará o cargo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Responsável pela Secom, o almirante Flávio Rocha, depois de seguidos problemas na Presidência, bateu o martelo. Vai deixar o órgão que herdou de Fabio Wajngarten no mês passado. A decisão inclusive já foi comunicada a ministros do Planalto.

O militar acumula o cargo com o de chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, que passou a ocupar no começo do ano passado.