Chefe da comissão de mudanças eleitorais da Câmara articula nos tribunais

Presidente do grupo de trabalho criado na Câmara para analisar possíveis alterações na legislação eleitoral, o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos) foi a campo para tentar aproximar o colegiado dos ministros do TSE e do STF.

O parlamentar esteve recentemente com o presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, e deve ter encontros com os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e com o chefe do Supremo, ministro Luiz Fux.

Recentemente, o Radar mostrou que a criação do colegiado, sem o devido contato com os ministros da Justiça Eleitoral, havia provocado descontentamento no TSE.