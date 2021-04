Chefe da Alerj perde aliados durante votação de projeto da Cedae

Quem acompanha os bastidores da Alerj diz que o petista André Ceciliano venceu no plenário a batalha da Cedae, mas acabou perdendo pontos com deputados aliados do chamado “G9”, sua tropa de choque mais fiel no legislativo.

É que nem todo mundo estava disposto a barrar o leilão da estatal de saneamento e o petista teria forçado a mão no processo de negociação. Com isso, cinco deputados se distanciaram de Ceciliano inclusive votando contra as orientações do petista.

São eles: Rodrigo Bacellar (Solidariedade), Léo Vieira (PSC), Márcio Pacheco (PSC), Thiago Pampolha (PDT) e Gustavo Tutuca (MDB).

A Justiça, como o Radar mostrou mais cedo, garantiu a realização do leilão da Cedae nesta sexta.