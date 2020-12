CGU mostra gestão da Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro à deriva

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em junho de 2019, o TCU divulgou os achados de uma auditoria do tribunal no Ministério da Ciência e Tecnologia comandado pelo astronauta Marcos Pontes.

O trabalho constatou o apagão na pasta que deveria liderar as políticas federais de pesquisa e inovação. A estrutura de coordenação de políticas de inovação, por exemplo, simplesmente não existia.

O trabalho do TCU, naqueles idos de 2019, teve “o objetivo de identificar os atores e os motivos para o baixo posicionamento do Brasil nos rankings de inovação”, explicou o tribunal.

Os técnicos acharam coisa pior ao destacarem que o trabalho também verificou que a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2016 a 2022, não preenche os requisitos para ser considerada como eixo central das estratégias de retomada de crescimento do País. “Ela não pode ser considerada estratégia de inovação de longo prazo, o que abrangeria o período de 10 a 20 anos”, registrou o TCU.

“O TCU constatou falhas no monitoramento e avaliação das iniciativas federais de fomento à inovação. Elas compreendem inexistência de histórico de avaliação, ocorrência de diferentes estágios de maturidade dos processos de monitoramento e avaliação e ausência de indicadores de impacto das políticas”, destacou o tribunal.

Meses se passaram desde a auditoria do TCU e o envio de uma série de recomendações do tribunal à Casa Civil da Presidência e nada mudou.

Relatório da CGU publicado no último dia 21 é direto: “as fragilidades da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação apontadas pelo TCU no Acórdão nº 1.237/2019 não foram sanadas até o momento”.

Ao avaliar a governança da pasta, a CGU constatou “fragilidades no planejamento, devido à ausência de estratégia abrangente de longo prazo no Planejamento Estratégico do MCTI”.

Ao órgão de controle, a pasta de Marcos Pontos afirmou que a ausência de uma Política Nacional de Inovação — dois anos depois de formado o governo — decorre do debate ainda em curso no Planalto.

“A Política Nacional de Inovação não foi publicada até o presente momento – de acordo com o MCTI, ‘o tema está em discussão com os demais ministérios envolvidos e a Casa Civil. A publicação depende da concertação com esses outros atores que vão compor a governança da política’”, diz o relatório da CGU.