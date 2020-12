CGU aponta irregularidades em repasses da Saúde para ONGs

A CGU também farejou irregularidades no repasse de verbas do órgão da saúde para ONGs. Segundo o órgão, todas as unidades da Secretaria Especial de Saúde Indígena verificadas pelo país apresentaram deficiências quanto ao acompanhamento da execução dos convênios:

“As análises realizadas permitiram concluir que os controles instituídos pelas Unidades Gestoras não asseguram, com razoável segurança, que os recursos transferidos, por meio de convênios, para as ONGs prestarem serviços e realizarem ações complementares na área de atenção à saúde, são geridos em conformidade com as normas que regem a execução orçamentária e financeira da administração pública federal”.