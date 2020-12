CEO da Buser chama senador de bandido e denuncia ‘captura’ da ANTT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marcelo Abritta, o CEO da Buser, aplicativo conhecido como Uber do ônibus, partiu para o ataque ao Senado nesta terça, depois de os senadores — alguns com negócios no setor de transporte — emplacarem apadrinhados na ANTT.

Como se sabe, a agência reguladora tem atuado para prejudicar os negócios da startup em uma postura de alinhamento com o modelo das empresas do mercado tradicional de transporte rodoviário.

“No dicionário Aurélio, o verbete ‘captura regulatória’ poderia ter como definição ‘o que acontece na ANTT'”, escreveu Abritta. “Dois senadores donos de empresas de ônibus indicam diretores para a agência. O indicado nunca trabalhou com nada relacionado ao transporte”, seguiu o empresário.

Um dos alvos de Abritta é o senador Acyr Gurgacz, chamado de “bandido” pelo CEO da Buser. A disputa pelo mercado de transporte rodoviário entre a Buser e as empresas se assemelha ao que o Uber enfrentou quando chegou ao mercado dos taxistas.